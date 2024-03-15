جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم، بأسهل الخطوات.

مقادير فطائر الدجاج والمشروم

باف بيستري مربعات ٢ عبوة

٢ صدور فراخ

٢ كوب مشروم

نصف كوب ريحان طازج

١ كوب جبن موزاريلا

١ كوب جبن شيدر

١ كوب طماطم كرزية

ملح -فلفل

رشة جوزة الطيب

بيضه لدهن الوجه



طريقة تحضير فطائر الدجاج والمشروم

نقطع نصف كمية الباف بيستري من المنتصف بقطاعة دائرية و ندهن اطراف الكمية الاخرى بالبيض و نضع على كل قطعة باف بيستري كاملة قطعة مفرغة من المنتصف( نقوم بعمل ثقوب بالقاعدة لعدم انتفاخها) و ندهنهم بالبيض و و نرشهم بالسمسم و حبة البركة ندخلهم الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تنتفخ و تصبح ذهبية

في وعاء على النار نضع الزبدة و نشوح الدجاج حتى يصبح ذهبي ثم نضيف المشروم و نقلب نضيف الطماطم و نتبل بملح، فلفل و جوزة الطيب

اخيرا نضيف الريحان و الجبن و نقلب حتى تذوب

نحشي الفطائر و نقدم بالهنا و الشفا