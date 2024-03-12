بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

أثار الإعلامي عمرو الليثي، حالة من الجدل على السوشيال ميديا ، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية في الساعات الماضية، بعدما أصيب بكدمات أثناء تصوير حلقات برنامجه واحد من الناس، والذى أدى إلى نقله لأحد المستشفيات.

معلومات عن إصابة عمرو الليثي

"الكدمات" هو مصطلح طبي يستخدم عندما يتجمع الدم تحت الجلد، كما إنها ناجمة عن كسر الأوعية الدموية، تبدو الكدمات وكأنها علامة على الجلد باللون الأسود والأزرق أو الأحمر إلى الأرجواني، يتغير لون الكدمات أثناء شفاءها ولا يحتاج معظمها إلى علاج، يمكن أن تكون الكدمات غير المبررة علامة على حالة طبية كامنة.



كيف يتم علاج الكدمات ؟

تتلاشى معظم الكدمات ولا تحتاج إلى علاج، قد تحتاج الكدمات الشديدة إلى العلاج، يمكنك المساعدة في شفاء الكدمات بشكل أسرع عن طريق:

الراحة ورفع المنطقة المصابة لمنع التورم وتخفيف الألم.

وضع كمادات الثلج لمدة 24 إلى 48 ساعة الأولى بعد الإصابة، لف كيس الثلج بمنشفة ثم ضع الثلج لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة في المرة الواحدة، كرر طوال اليوم.

وضع كمادة دافئة على المنطقة المصابة بعد يومين، يمكنك تطبيق الحرارة عدة مرات طوال اليوم.

تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين.

المصدر: clevelandclinic