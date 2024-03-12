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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

أحمد رفعت
أحمد رفعت

تصدر أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ على أرض استاد الإسكندرية.

كشف الدكتور رامي، المدير المناوب بمستشفى زمزم، أن اللاعب أحمد رفعت وصل للمستشفى وكان هناك توقف تام في عضلة القلب.

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معلومات عن توقف عضلة القلب بعد إصابة أحمد رفعت

السكتة القلبية المفاجئة (SCA) هي الفقدان المفاجئ لجميع أنشطة القلب بسبب عدم انتظام ضربات القلب، يتوقف التنفس، يصبح الشخص فاقدًا للوعي وبدون علاج فوري، يمكن أن تؤدي السكتة القلبية المفاجئة إلى الوفاة.

يشمل العلاج الطارئ للسكتة القلبية المفاجئة الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) والصدمات على القلب باستخدام جهاز يسمى مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED)، البقاء على قيد الحياة ممكن مع الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.

السكتة القلبية المفاجئة ليست مثل النوبة القلبية،  تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع تدفق الدم إلى جزء من القلب، السكتة القلبية المفاجئة ليست بسبب انسداد  ومع ذلك، يمكن أن تسبب النوبة القلبية تغيرًا في النشاط الكهربائي للقلب ما يؤدي إلى توقف القلب المفاجئ.

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تحسُّن حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر بعد سقوطه فاقدا للوعي باستاد الإسكندرية

أعراض مرض أحمد رفعت 

أعراض السكتة القلبية المفاجئة تكون فورية وشديدة وتشمل:

انهيار مفاجئ.
لا نبض.
لا يوجد تنفس.
فقدان الوعي.
في بعض الأحيان تحدث أعراض أخرى قبل السكتة القلبية المفاجئة. قد تشمل هذه:

عدم الراحة في الصدر.
ضيق في التنفس.
ضعف.
ضربات القلب السريعة أو الرفرفة أو الخفقان تسمى الخفقان.
لكن السكتة القلبية المفاجئة تحدث غالبًا دون سابق إنذار.
 

المصدر: mayoclinic

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