ميدو يفتح النار على أندية مصر بسبب أحمد رفعت

فتح أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، النار على أندية مصر بعد إصابة أحمد رفعت بسؤال مثير عبر حسابه على موقع التواصل إكس.

وكتب ميدو :"إن شاء الله ربنا يطمنا جميعا على ‎#أحمد_رفعت ويرجع لبيته سالما في اقرب وقت ممكن.. سؤال كام نادي في مصر بيعمل للاعيبته كشف طبي شامل قبل بداية كل موسم؟ وكام نادي بيعمل كشف طبي لناشئيه قبل بداية كل موسم؟ سؤال تاني ليه اتحاد الكورة ما بيشترطش ان كل نادي لازم يقدم تقرير طبي شامل عن كل فرق النادي قبل بداية كل موسم شرط رئيسي للاشتراك في المسابقات؟ ليه حياة البني آدم عندنا ارخص حاجه؟".

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عدة اتصالات؛ للاطمئنان علي حالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، بعد تعرضه لحالة إغماء، وأزمة قلبية كما شخصها الأطباء، وذلك أثناء مباراة فيوتشر والاتحاد بالدوري الممتاز.

ووجه الوزير اللجنة الطبية العليا للرياضيين بمتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب.

وأشارت آخر الأنباء إلي تحسن نسبي لحالة أحمد رفعت وتم حجزه في غرفة الإفاقة بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لحالته.