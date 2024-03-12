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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: جوميز يجهز مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الجونة

صدى البلد

كشف اللاعب أحمد حسن عن التغيرات التي يجريها جوميز لفريق الزمالك أمام الجونه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب أحمد حسن :"جوميز يستقر على عدم إجراء تغييرات على تشكيل الفريق أمام الجونة إلا في نطاق ضيق".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الجونة، غداً الثلاثاء على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار"  - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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