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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلق على قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد شوبير على قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب شوبير :"اليوم قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إجراء قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم قرعة "الكونفدرالية" اليوم  الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بينما ستنطلق مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي "كاف" في القاهرة.

وسيتم بث القرعة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، وشبكة قنوات "بي إن سبورتس" على "بي إن سبورتس الإخبارية".

وتأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الفرق التالية:

  • الأهلي (مصر)
  • أسيك ميموزا (كوت ديفوار)
  • ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)
  • بترو أتلتيكو (أنجولا)
  • تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)
  • سيمبا (تنزانيا)
  • الترجي الرياضي التونسي (تونس)
  • يانج أفريكانز (تنزانيا)

أما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، فهي كالتالي:

  • اتحاد الجزائر (الجزائر)
  • الزمالك (مصر)
  • دريمز (غانا)
  • نهضة بركان (المغرب)
  • مودرن فيوتشر (مصر)
  • أبو سليم (ليبيا)
  • ريفرز يونايتد (نيجيريا)
  • ستاد مالي (مالي)

 

 

 

 

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