عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترقب داخل الأهلي والزمالك.. قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد إقامة قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب الغندور:"اليوم :قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا والكونفدراليةوتقام الساعة 2 ظهراً بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة".

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إجراء قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم قرعة "الكونفدرالية" اليوم  الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بينما ستنطلق مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي "كاف" في القاهرة.

وسيتم بث القرعة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، وشبكة قنوات "بي إن سبورتس" على "بي إن سبورتس الإخبارية".

وتأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الفرق التالية:

  • الأهلي (مصر)
  • أسيك ميموزا (كوت ديفوار)
  • ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)
  • بترو أتلتيكو (أنجولا)
  • تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)
  • سيمبا (تنزانيا)
  • الترجي الرياضي التونسي (تونس)
  • يانج أفريكانز (تنزانيا)

أما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، فهي كالتالي:

  • اتحاد الجزائر (الجزائر)
  • الزمالك (مصر)
  • دريمز (غانا)
  • نهضة بركان (المغرب)
  • مودرن فيوتشر (مصر)
  • أبو سليم (ليبيا)
  • ريفرز يونايتد (نيجيريا)
  • ستاد مالي (مالي)

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

ترشيحاتنا

الضاني بـ 480 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق اليوم

ليلة قاسية على كريستيانو.. ومدرب النصر السعودي يشيد بلاعبيه رغم توديع أبطال آسيا

إحباط ترويج صفقة مخدرات بـ 4 ملايين جنيه في سوهاج

ناقوس خطر.. متحور جديد لشلل الأطفال يضرب دولة عربية

فنون إسلامية.. مزاد عالمى يبيع مصحفا بشكل مزخرف ومضيء

زكاة الفطر.. كل ما تريد معرفته عنها وحكم إخراجها أول رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل| 10 صور تبرز أناقة مي عمر.. نعمة الأفوكاتو

أروى بقفطان مغربي يثير الجدل على السوشيال ميديا

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

عباءة بيضاء.. ياسمين الخطيب بإطلالة رمضانية في البيت

فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ