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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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مرأة

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

اشرف عبدالغفور ونجلته
اشرف عبدالغفور ونجلته

عرضت الاعلامية لميس الحديدي مقطع فيديو من موقع حادث الفنان اشرف عبد الغفور، وقد أظهر تعرض سيارة الراحل لاصطدام من الخلف بينما كان يقود السيارة، كاشفة أنه وفقاً للمعلومات التي وردت لبرنامجها أن الراحل توقفت عضلة قلبه قبل وصوله للمستشفى.

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من المعروف أن توقف عضلة القلب أو توقف القلب والتنفس، وأحياناً «السكتة القلبية» هي حالة توقف القلب عن النبض وتنتج عن الزعل والخوف فيسبب انقباض مفاجئ في عضلة القلب ويسبب الموت 

وقد يؤدي إلى توقف جهاز الدوران عند غياب التقلص الفعال للعضلة القلبية، السكتة القلبية حالة طبية طارئة تؤدي إلى موت القلب في غضون دقائق ما لم يكن هناك تدخل طبي مباشر وسريع. وعندما يتوقف القلب فجأةً، يطلق عليه السكتة القلبية المفاجئ وفقا ل info health

 

الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) ضروري وربما يتم استخدام جهاز مزيل الرجفان حتى يمكن توفير المزيد من العلاج. 

ينتج عن السكتة القلبية فقدان سريع للوعي، وقد يكون التنفس غير طبيعي أو يتوقف. 

في حين أن السكتة القلبية قد تكون ناجمة عن نوبة قلبية أو قصور في القلب لكن هذه الحالات مختلفة عن السكتة القلبية، وفي 15 إلى 25٪ من الحالات، يكون هناك سبب غير مرتبط بالقلب.

 قد يعاني بعض الأفراد من ألم في الصدر، ضيق النفس، غثيان وارتفاع معدل ضربات القلب، وشعور بالدوار قبل الدخول في السكتة القلبية مباشرة.

 السبب الأكثر شيوعًا للسكتة القلبية هو مشكلة القلب الكامنة مثل مرض الشريان التاجي الذي يقلل من كمية الدم المؤكسج الذي يغذي عضلة القلب، وهذا بدوره يضر ببنية عضلة القلب، مما قد يغير بنيتها ووظيفتها. يمكن أن تسبب هذه التغييرات بمرور الوقت الرجفان البطيني (V-fib)، والذي يسبق السكتة القلبية في كثير من الحالات.

 يصبح الإنسان أكثر عرضةٍ لتوقف القلب مع تقدم العمر ويصيب الذكور أكثر من الإناث.

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