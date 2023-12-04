أخبار الفن .. صفحات السوشيال ميديا تتحول إلى سرادق عزاء بسبب أشرف عبد الغفور.. وأول رد من يسرا على اعتذار جمال العدل

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

فى أول رد من الفنانة الكبيرة يسرا على اعتذار المنتج جمال العدل لها فى أحد اللقاءات التفلزيونية، أكدت يسرا أنها ممتنة لاعتذار جمال العدل لها.



وأضافت يسرا فى لقائها ببرنامج عرب وود على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر، أن هناك علاقة حب ومودة بينها وبين عائلة العدل جروب، مؤكدة على أنها تعتبر نفسها فرد من العائلة لذلك مهما كان الخلاف فطبيعي أن يتم الصلح بينهما.



وتابعت يسرا أنها قامت بالتواصل مع جمال العدل بعد اعتذاره مباشرة، مشيرة أن المنتج جمال العدل له فضل عليها فى حياتها الفنية لذلك فهي ممتنة جدا لمبادرة جمال العدل واعتذاره لها على الهواء.



يختتم اليوم الفنان محمد سعد عروض مسرحيته الجديدة على بابا والذى يجسد فيها شخصية بوحة الصباح التي قدمها من قبل فى فيلم عام 2004.



ويشارك محمد سعد فى تقديم المسرحية كل من الفنانة ويزو وسامي مغاورى وحسن عبد الفتاح وعدد من الوجوه الشابة.



وبدأ محمد سعد عروض المسرحية يوم 1 من شهر ديسمبر الحالي ويستمر العرض إلى اليوم الموافق 4 من الشهر الحالي.

تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء عقب وفاة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور فى حادث سير مروع بالسادس من أكتوبر.



وحرص عدد كبير من نجوم الفن والوسط الإعلامي على نعي الفنان الراحل عبر صفحات السوشيال ميديا وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا الذي كتب على صفحته الرسمية : " إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏الفنان القدير أشرف عبد الغفور فى ذمة الله. ربنا يرحمك و يسكنك فسيح جناته، ‏نسألكم الفاتحة و الدعاء".

طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام والذي يحمل أسم أبو نسب، استعداد لعرضه نهاية الشهر الحالي وتحديدا يوم 26 ديسمبر.



وظهر محمد عادل إمام فى البرومو بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري.



كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.



ومن المفترض أن تطرح الشركة المنتجة برومو أخر نهاية الأسبوع الحالي، عبر صفحتها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



تصريح ربما يعتبره البعض مثيرا للجدل خرج من المنتجة التونسية درة بوشوشة عقب عرض فيلمها الأحدث “ما وراء الجبل” للمخرج محمد بن عطية: أنا أتدخل في كل شئ يخص الأفلام التي أعمل عليها.

بالطبع هو أمر يحدث في أغلب الأحيان، ان لم يكن دائما، ولكن أتصور أن منتجا لم يتجرأ على التفوه به، حيث اعتاد المنتجون على تصدير صورة ناصعة البياض حول كيفية تركهم لمساحة حرة تماما للمخرجين للتعبير عن أنفسهم داخل المشروع بمنتهى الأريحية.

تشرح لنا درة بوشوشة كيفية عملها مع المخرجين شركائها، وتقول: أولا يجب أن أومن بالمشروع وأتيقن من صدقه، لنصل إلى درجة عميقة من التفاهم، سواء في أعمال رجاء عماري، محمد بن عطية، أو حديثا مراد مصطفى على فيلمه الروائي الطويل الأول، ومن ثم خوض مسار تمويله وتطوير النص بالتوازي.