عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. محمد سعد يختتم عروض مسرحيته الجديدة على بابا بموسم الرياض|صور

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية

يختتم اليوم الفنان محمد سعد عروض مسرحيته الجديدة على بابا والذى يجسد فيها شخصية بوحة الصباح الذى قدمها من قبل فى فيلم عام 2004.

ويشارك محمد سعد فى تقديم المسرحية كل من الفنانة ويزو وسامي مغاورى وحسن عبد الفتاح وعدد من الوجوه الشابة.

وبدأ محمد سعد عروض المسرحية يوم 1 من شهر ديسمبر الحالي ويستمر العرض إلى اليوم الموافق 4 من الشهر الحالي.

 قصة المسرحية


وتدور قصة المسرحية حول شخصية علي مرسيدس ميكانيكي السيارات المعروف بأمانته يتعرض لاختبار لمدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي، وهي بطولة محمد سعد وسامي مغاوري وويزو.

مسرحية على بابا
مسرحية على بابا
مسرحية على بابا
مسرحية على بابا
مسرحية على بابا

أسعار تذاكر المسرحية 

وطرحت الشركة المنظمة لموسم الرياض أسعار تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تخطت الفئة الأولى مبلغ 8896 جنيها، أما الفئة الثانية تبلغ سعرها 7413 جنيها والفئة الثالثة تصل سعرها 5930 جنيها، أما الرابعة فتصل سعرها بالمصري 5560 جنيها والفئة الخامسة بـ5189 جنيها والفئة السادسة بـ 4530 جنيها والفئة السابعة تصل سعرها إلى 4118 جنيها.

مسرحية على بابا
مسرحية على بابا

 

والفئة الثامنة بـ 3706 جنيها أما الفئة التاسعة تصل سعرها 2965 جنيها والفئة العاشرة بـ 2635 جنيها والفئة الحادية عشر تصل سعرها 1482 جنيها أما الفئة الاقتصادية فتصل سعرها 1070 جنيها والفئة الأخيرة بـ 741 جنيها.

 

مسرحية على بابا
مسرحية على بابا
مسرحية على بابا

 

محمد سعد علي بابا وحة الصباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

موضوعات متعلقة

انتهاء صلاة الجنازة على والدة الفنانة علياء صبحي

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

نيللي كريم بطلة لمسرحية السندباد أمام كريم عبد العزيز

أخبار الفن.. تامر حسني يحتفل بالعام الجديد فى إسطنبول.. تفاصيل اليوم الأول من مهرجان البحر الأحمر

تفاصيل احتفال دار الأوبرا بذكرى ميلاد فايزة أحمد

عمرو دياب أكثر فنان عربي استماعا على أنغامي في 2023

تامر حسني يحيى حفلا غنائيا فى إسطنبول احتفالا برأس السنة الجديدة

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أمير

ترشيحاتنا

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

ميدو يعلق على لافتة جمهور الزمالك في مواجهة سوار الغيني

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

إعلامي : الزمالك استحق الفوز و الجماهير بعثت رسائل في الإخلاص والتفاني

متي يجمع المواطن بين معاشين.. اعرف الإجابة بالمستندات المطلوبة

مجربات حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة .. أسرارها وعجائب للذاكرين بها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للرجال عند تناول حمص الشام

اليوم.. محمد سعد يختتم عروض مسرحيته الجديدة على بابا بموسم الرياض|صور

ببدلة سوداء.. ياسمين رئيس تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر

بفستان ملفت.. رايا أبا راشد تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ