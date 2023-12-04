اليوم.. محمد سعد يختتم عروض مسرحيته الجديدة على بابا بموسم الرياض|صور

يختتم اليوم الفنان محمد سعد عروض مسرحيته الجديدة على بابا والذى يجسد فيها شخصية بوحة الصباح الذى قدمها من قبل فى فيلم عام 2004.



ويشارك محمد سعد فى تقديم المسرحية كل من الفنانة ويزو وسامي مغاورى وحسن عبد الفتاح وعدد من الوجوه الشابة.



وبدأ محمد سعد عروض المسرحية يوم 1 من شهر ديسمبر الحالي ويستمر العرض إلى اليوم الموافق 4 من الشهر الحالي.

قصة المسرحية



وتدور قصة المسرحية حول شخصية علي مرسيدس ميكانيكي السيارات المعروف بأمانته يتعرض لاختبار لمدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي، وهي بطولة محمد سعد وسامي مغاوري وويزو.

مسرحية على بابا

مسرحية على بابا

مسرحية على بابا

مسرحية على بابا

مسرحية على بابا

أسعار تذاكر المسرحية

وطرحت الشركة المنظمة لموسم الرياض أسعار تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تخطت الفئة الأولى مبلغ 8896 جنيها، أما الفئة الثانية تبلغ سعرها 7413 جنيها والفئة الثالثة تصل سعرها 5930 جنيها، أما الرابعة فتصل سعرها بالمصري 5560 جنيها والفئة الخامسة بـ5189 جنيها والفئة السادسة بـ 4530 جنيها والفئة السابعة تصل سعرها إلى 4118 جنيها.

مسرحية على بابا

مسرحية على بابا

والفئة الثامنة بـ 3706 جنيها أما الفئة التاسعة تصل سعرها 2965 جنيها والفئة العاشرة بـ 2635 جنيها والفئة الحادية عشر تصل سعرها 1482 جنيها أما الفئة الاقتصادية فتصل سعرها 1070 جنيها والفئة الأخيرة بـ 741 جنيها.

مسرحية على بابا

مسرحية على بابا