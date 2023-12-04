بنتخاصم ونرجع نتصالح.. أول رد من يسرا بعد اعتذار جمال العدل لها

فى أول رد من الفنانة الكبيرة يسرا على اعتذار المنتج جمال العدل لها فى أحد اللقاءات التفلزيونية، أكدت يسرا أنها ممتنة لاعتذار جمال العدل لها.



وأضافت يسرا فى لقائها ببرنامج عرب وود على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر، أن هناك علاقة حب ومودة بينها وبين عائلة العدل جروب، مؤكدة على أنها تعتبر نفسها فرد من العائلة لذلك مهما كان الخلاف فطبيعي أن يتم الصلح بينهما.



وتابعت يسرا أنها قامت بالتواصل مع جمال العدل بعد اعتذاره مباشرة، مشيرة أن المنتج جمال العدل له فضل عليها فى حياتها الفنية لذلك فهي ممتنة جدا لمبادرة جمال العدل واعتذاره لها على الهواء.





اعتذار جمال العدل

وجه المنتج جمال العدل، رسالة اعتذار للنجمة يسرا، قائلا: “لو زعلت حد أحب جدا اعتذر له والوحيدة التي زعلتها بشكل غير مقصود، ”هات يسرا على جنب ومصر كلها على جنب"، وقلت في حوار أن مسلسلها لم يعجبني وأدبا مني هو مسلسل للعدل جروب.

وأوضح جمال العدل، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه المسئول عن المسلسل أكثر من يسرا وهي نفسها لم تكن مسئولة عن الأشياء التي لم تعجبه في المسلسل، مؤكدا أن يسرا أهم شخص في تاريخ العدل جروب والعلاقة الإنسانية أهم بكثير من الشغل وكل الناس تزعل إلا يسرا.

ونفى جمال العدل، قائمة أجور الفنانين التي تم تداولها مؤخرا، قائلا: "قائمة أجور الفنانين غير صحيحة ومش عارف من مصلحة مين ودي ضرر للشغلة كلها، وعايز أقول للجمهور في ممثلين رائعين مش لاقين يأكلوا وبيخدوا فلوس زهيدة جدا ومشكلة الفنانين أن كل فنان مشروع قائم بذاته وفي ناس مش بتعرف تدير نفسها وفي مئات الممثلين مش لاقيين يأكلوا".