صفحات السوشيال ميديا تتحول إلى سرادق عزاء بسبب الراحل أشرف عبد الغفور

تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء عقب وفاة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور فى حادث سير مروع بالسادس من أكتوبر.



وحرص عدد كبير من نجوم الفن والوسط الإعلامي على نعي الفنان الراحل عبر صفحات السوشيال ميديا وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا الذي كتب على صفحته الرسمية : " إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏الفنان القدير أشرف عبد الغفور فى ذمة الله. ربنا يرحمك و يسكنك فسيح جناته، ‏نسألكم الفاتحة و الدعاء".

فيما نعي أيضا كريم عبد العزيز الفنان الراحل قائلا: إنا لله وإن إليه راجعون ، فقدنا فنان وإنسان كبير جدا ، الدكتور أشرف عبد الغفور .. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

أما الفنان إيهاب فهمي كتب:أستاذي المحترم الغالي أشرف عبد الغفور في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

أما خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح نعي الفنان الراحل قائلا: الموت غيب فنانا متميزا، وقامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى، استطاع بمهارته الفنية وقوة أدائه أن يمتلك قلب المشاهد المصري، بل والعربي أيضا، وأجاد تجسيد مختلف الشخصيات طوال تاريخه الفني، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

كما كتب العوضي على صفحته: خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير اشرف عبد الغفور .. رحمه الله واسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ....

فيما كتبت ليلى علوي: صدمة جديدة بيعيشها الفن في رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور نقيب الفنانين السابق…إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وحبايبه، وخالص عزائي لابنته الفنانة الجميلة ريهام عبد الغفور وربنا يصبرها على مصابها الكبير

وحرصت غادة عبد الرازق على نعي أشرف عبد الغفور قائلة: لا حول ولا قوة الا بالله آنا لله وانا اليه راجعون مش قادرة أصدق طبعًا ماحدش فينا يغلى على الخالق كلنا رعاية الله ومنة وألية راجعون بس كنا لسا بنبعت لريهام مبروك على التكريم فى الانستجرام وماكنش فية حاجة بعدها بكام ساعة دة حصل أستغفر الله العظيم.



وأضافت: الواحد اتصدم ربنا يرحمك يا استاذ ياراجل يا محترم يا جميل يا كل الصفات الحلوة كانت فيك ويصبرك يا بنتو بجد ويقويكى يا رب العالمين بولادك واخوانك وأهلك وجوزك اللهم امين يا رب العالمين ومش عارفة الصراحة اقول أيه تانى ..الجنة ونعيمها بأذن الله.