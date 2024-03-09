ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة| سعرها خرافي

تداول مستخدموا مواقع تواصل الاجتماعي صورا للفنان عمرو دياب، وذلك خلال ظهوره في إحدى المناسبات الرسمية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ظهر عمرو دياب في الحفل بإطلالة رسمية، حيث ارتدى بنطلون باللون الأسود مع قميص باللون الأسود وطبعات ذات اللون الأبيض، ونسق معهما بليزر أسود أيضا.

لفتت ساعة عمرو دياب الأنظار حيث كانت تحمل توقيعPatek Philippe ، تميز تصميم الساعة بأن جسد الساعة مصنوع من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، مينا من اللون الازرق الرمادي مع مينا باللون الأزرق الرمادي مع عداد التاريخ، الأيام، الأشهر و وجة القمر.

كما تميزت ساعة عمرو دياب بأن اسوار التصميم من مواد مركبة باللون الأزرق الرمادي، يحتوي محرك الساعة على ٣٤ من الأحجار الكريمة المصنعة و ٤٥ ساعة احتياط، وقد بلغ سعرها ٢٠٠،٠٠٠دولار أمريكي مما أثار حالة من الدهشة.