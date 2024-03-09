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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

عشان تعرف تتعامل معاهم| 7 إشارات تكشف عن لغة الجسد في الكلاب

لغة الجسد في الكلاب
لغة الجسد في الكلاب

يساعد التعرف على إشارات لغة الجسد لدى الكلاب على فهم مشاعر الكلب، يعد فهم لغة جسد كلبك الأليف أمرًا ضروريًا لبناء علاقة قوية معه، من خلال تفسير هذه الإشارات، يمكنك فهم احتياجات كلبك ومجموعة واسعة من مشاعره بشكل أفضل.

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 ندرج هنا 7 لغات جسد للكلاب وما تعنيه.

-هز الذيل

هز الذيل هو علامة على أن كلبك سعيد ومبهج، إذا كان كلبك يهز ذيله بقوة عالية، فهذا يدل على أنه متحمس، إنهم يهزون ذيلهم إما للتعبير عن عاطفتهم أو لأي مشاعر قلقة.

- التواصل بالعين​

يمكن أن يكون للاتصال البصري لكلبك معانٍ متعددة، في بعض الأحيان تحافظ الكلاب على اتصال مكثف بالعين لإظهار العدوان، يمكنهم التواصل بالعين لإظهار عاطفتهم وحبهم أيضًا.

-لعق الشفاه​

لعق الشفاه هو سلوك شائع لدى الكلاب يدل على التوتر والخوف والقلق، إنها لفتة استرضاء في الكلاب تشير إلى العصبية والسلوك غير المريح، عندما يشعر الكلب بالخوف، قد يحاول لفت انتباه صاحبه عن طريق لعق الشفاه.

-الذيل مطوي بين الساقين

وضع ذيل الكلب بين الساقين يدل على أن الكلب خائف وخاضع، إذا كان كلبك يشعر بالتوتر أو الخوف، فقد يحاول وضع ذيله بين ساقيه لإظهار التهديد.

-آذان مرفوعة

تشير آذان الكلب المنتفخة إلى الشعور باليقظة والانتباه، قد تشير الأذنان المنحنيتان إلى الأمام إلى أن الكلب نشط ويقظ، الآذان المرتفعة قليلاً إلى الأمام تشير إلى فضولهم تجاه أي صوت.

-الهدر​

من خلال الهدر، تنقل الكلاب مشاعرها، إنها طريقة بسيطة للتواصل بين الكلاب، إذا بدأ كلبك في التذمر، فهذا لا يعني أنه غاضب أو عدواني، إنهم ببساطة يحاولون التواصل والتعبير عن مشاعرهم، وعندما تذمر الكلاب، فقد يتواصلون بشأن أي حدث مرهق.

-التثاؤب​

عندما تتعب الكلاب وتشعر بالكسل، فإنها تبدأ بالتثاؤب، إنها وسيلة للاسترخاء أنفسهم، يمكن عادةً وصف التثاؤب كمؤشر لتخفيف التوتر لدى الكلاب، تمامًا مثل البشر، تتثاءب الكلاب أيضًا عندما تشعر بالنعاس.

المصدر: timesofindia

 

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