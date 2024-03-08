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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مباراة الأهلي والزمالك| كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية؟

الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك

يلتقي  اليوم  الجمعة فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والذي يقام على ملعب أول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومع قرب موعد مباراة الأهلي والزمالك يشعر الكثير من المشجعين بالقلق والتوتر الذي يؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

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إن الإثارة في كرة القدم، وحتى الأنشطة ومشاعر الترقب التي تسبق المباريات، يمكن أن تكون غير صحية بطرق لا يدركها الكثيرون، وفقًا  لما قالته جودي جيلكريست، الممرضة الممارسة في جامعة ألاباما في عيادة القلب والأوعية الدموية في برمنغهام في كيركلين .

توفر المباريات الحاسمة والهزائم الساحقة مدخلات حسية متزايدة تؤدي إلى استجابات متعاطفة وإطلاق الأدرينالين، والذي يمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى القلب والعضلات الأخرى ويزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تؤدي المستويات المرتفعة المزمنة من هرمونات التوتر إلى ارتفاع معدلات ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي بمرور الوقت إلى زيادة سماكة القلب، تمامًا كما تفعل أي عضلة أخرى استجابةً لأعباء العمل الثقيلة.

وقال جيلكريست: "الجسم لا يميز بين الإجهاد "السيئ" من الحياة أو العمل والضغط "الجيد" الناجم عن الإثارة في يوم المباراة، إنه يؤثر على صحتك في كلتا الحالتين."

وبالإضافة إلى تأثيرات التوتر على الجسم، يزيد البعض "الطين بلة "بتناول الطعام والشرب أكثر مما ينبغي أثناء تشجيع فرقهم المفضلة، الاعتدال هو المفتاح، لكن الأشخاص يميلون إلى تناول المزيد من الطعام تحت الضغط.

وقال جيلكريست: "بعض الأشخاص يأكلون بسبب التوتر، ويميل البعض الآخر إلى تناول المزيد من الطعام عند مشاهدة التلفزيون"، "إنهم يتشتتون بالترفيه ولا يدركون مقدار ما يأكلونه، ولا يستمعون إلى أدمغتهم التي تخبرهم بأنهم شبعوا".

يوصي جيلكريست بعدة نصائح لإبقاء هذه المشكلات تحت السيطرة أثناء مشاهدة المباراة الكبيرة:

 

ساعد في تقليل التوتر من خلال مشاهدة المباراة مع الأشخاص الذين تستمتع بهم.
قم بإجراء عدد قليل من تمارين الضغط والجلوس أثناء فترات الراحة التجارية.
امضغ العلكة أو اضغط على كرة التوتر لتقليل القلق والتهدئة من مشاعرك.
قم بنزهة قصيرة بين الشوطين، أو إذا كنت تحضر المباراة، قم بالتجول حول الملعب أو إلى قسم آخر لمقابلة صديق.
قم بإدارة صافي مدخولك الغذائي من خلال التخطيط مسبقًا واتخاذ خيارات صحية في أوقات أخرى من اليوم تحسبًا للإسراف قليلاً أثناء اللعبة.
إذا كنت تتأخر في الملعب، حاول الحفاظ على السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم.
إذا كنت ترغب في تناول الطعام في المنزل، فكر في استخدام الخضار بدلاً من رقائق البطاطس للتغميس، واستبدل الزبادي اليوناني بالكريمة الحامضة أو غموس الجبن الكريمي.
لأن الصوديوم يسبب احتباس السوائل - وهو أمر سيء بشكل خاص لمرضى القلب - فإن القاعدة الجيدة هي تجنب الأطعمة التي تحتوي على أكثر من 1 ملغ من الصوديوم لكل سعر حراري. عند حوالي 0.5 ملغ من الصوديوم لكل سعر حراري، تحتوي الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة بشكل عام على أقل بكثير، لذا اخترها كلما أمكن ذلك.
ابذل قصارى جهدك لتجنب المشروبات الغازية، التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الصوديوم.
 

قال جيلكريست: "حتى أصغر الخيارات يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحتك، لذا احرص على دمج العديد من التغييرات الصغيرة بدلاً من تحديد أهداف غير واقعية، مثل الابتعاد تمامًا عن الأطعمة الممتعة".

في النهاية، صحتك هي التي ستنتصر، حتى لو لم يكن فريقك كذلك.

المصدر: .uab.edu

 

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