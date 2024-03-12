تحسُّن حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر بعد سقوطه فاقدا للوعي باستاد الإسكندرية

قال تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر إن حالة اللاعب أحمد رفعت بدأت تتحسن تدريجيًا بعد انتظام النبض، وذلك عقب سقوطه فاقدًا للوعي على ملعب استاد الإسكندرية، أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري التي جمعت بينهما مساء الإثنين، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر لدوري "نايل" (Nile).

كان اللاعب قد نُقِل إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب استاد الإسكندرية عبر سيارة إسعاف، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس حتى وصوله إلى المستشفى.

وأوضح مصدر طبي بالمستشفى أن اللاعب موضوع حاليًا تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالته الصحية.

وشهد المستشفى تواجد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، ورئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي، والمدير الفني لفريق الاتحاد السكندري طارق العشري، ولاعبي الفريقين، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب.