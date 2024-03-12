وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

عمت حالة من القلق والحزن بين جماهير الكرة على الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام.



و قد عاني اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

ونشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب منشور عن حالته وقال " ليست عصب حائر

ولكن حسب توقعاتي اختلال كهربي خطير في كهرباء القلب ربنا يستر علي اللاعب أحمد رفعت.