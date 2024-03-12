أول تصريح رسمي من مودرن فيوتشر عن حالة لاعبه أحمد رفعت بالمستشفى

قال تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، إن حالة اللاعب أحمد رفعت بدأت تتحسن تدريجيًا؛ بعد انتظام النبض.

وسقط أحمد رفعت لاعب فيوتشر، فاقدًا للوعي، على ملعب استاد الإسكندرية، في أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من دوري نايل (Nile).

ونُقِل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب استاد الإسكندرية، عبر سيارة إسعاف، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس، حتى وصوله إلى المستشفى.

وأوضح مصدر طبي بالمستشفى، أن اللاعب موضوع حاليًا تحت الملاحظة الطبية؛ لحين استقرار حالته الصحية.

وتوجه حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وطارق المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، ولاعبي الفريقين، إلى المستشفى؛ من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب.