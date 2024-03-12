قبله رجع ينبض.. تحسن حالة لاعب فيوتشر أحمد رفعت بعد نقله للمستشفى

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، تفاصيل جديدة عن حالة لاعب فيوتشر أحمد رفعت.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “الحمد لله جنش طمني على حالة أحمد رفعت.. ‏القلب عاد مرة أخرى إلى طبيعته.. يا رب خير.. دعواتكم”.

وكشفت مصادر أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يتدخل؛ لنقل اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر من مستشفى زمزم، إلى مستشفى القلب icc بسموحة، وأن عربة الإسعاف المجهزة في طريقها لنقل اللاعب للمستشفى المتخصص في القلب.

ويظل اللاعب أحمد رفعت تحت الملاحظة حتى مساء الثلاثاء.

ونُقل لاعب فيوتشر أحمد رفعت إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الاسكندرية؛ عقب سقوطه خلال لقاء فريقه والاتحاد السكندري، على الأرض مغشيا عليه.

وفور نقل اللاعب أحمد رفعت للمستشفى؛ جرى وضعه على جهاز التنفس وإجراء صدمات للقلب، بعد حدوث هبوط في الدورة الدموية.

وتشير الأنباء الاولية لاستقرار حالة اللاعب حتى الآن بعد استجابته للإسعافات التى أجريت له إلى الآن.