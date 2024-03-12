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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. وقواته تقتحم محافظة جنين

صدى البلد

استشهد شاب فلسطيني من جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوة خاصة إسرائيلية تستقل سيارة مدنية، أطلقت النار بشكل مباشر صوب شابين أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية، شمال طولكرم، ما أدى لإصابتهما بجروح حرجة. 

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشابين، قبل أن تسلم أحدهما مصابا بالرصاص الحي في الفخذ، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، حيث وصفت إصابته بالحرجة. 

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال منعوا مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصاب الثاني وتركوه ينزف، حتى ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته، ومن ثم احتجزوا جثمانه.

وعقب الإعلان عن استشهاده، خرجت مسيرة في بلدة عرابة منددة بجريمة إعدامه واحتجاز جثمانه.

وبعد ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة بلدات وقرى في محافظة جنين. 

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية متنقلة في أنحاء المحافظة.

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