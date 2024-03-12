مجدي عبد الغني يكشف تطورات إصابة أحمد رفعت

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تفاصيل إصابة أحمد رفعت نجم فيوتشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"تفاصيل إصابة أحمد رفعت نجم فيوتشر،مباراة الاتحاد وفيوتشر انتهت قبل نهاية وقتها بعد سقوط أحمد رفعت من تلقاء نفسه بعد تعرضه لحالة إغماء".

وأكمل :"تم نقل أحمد رفعت لمستشفى زمزم عقب سقوطه، ورافقه لاعبي الاتحاد ومودرن فيوتشر للاطمئنان عليه عقب نهاية المباراة تجمعت جماهير الاتحاد أمام المستشفى للاطمئنان على أحمد رفعت".

وأصاف :"المصادر أكدت أن حالة أحمد رفعت عندما وصلت للمستشفى كانت صعبة للغاية، ولكنها بدأت تتحسن وبدأ يتنفس بشكل طبيعي".

واسترد :"الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت أكد أن عضلة القلب استجابت للصدمات والتنفس يتحسن بصورة مستمرة".

ونوه مجدي عبد الغني إلي أنه تم اتخاذ قرارًا بنقل أحمد رفعت إلى مركز متخصص لأمراض القلب

كما حرص رئيس الاتحاد السكندري وطارق العشري وحسام حسن مدرب المنتخب على التواجد أمام العناية المركزة لمتابعة حالة أحمد رفعت.

واختتم:"كل التمنيات والدعـوات للنجم أحمد رفعت بالسلامة والصحة".