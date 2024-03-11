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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال شعبان يكشف عن الوجبة المثالية للسحور في رمضان.. فيديو

جمال شعبان
جمال شعبان

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، عدة نصائح بشأن السحور في شهر رمضان المبارك.

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جمال شعبان: الصائم يستطيع أن يفقد 4 كيلو في شهر رمضان.. فيديو

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جمال شعبان: العرق سوس خطر في رمضان.. وكباية اللبن مفيدة للجسم |فيديو

وقال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يفضل في السحور الأغذية التي تحتفظ بالماء مثل الخيار والكانتلوب والبطيخ والزبادي والفول، والبيض والجبنة القريش".


وأضاف: "عندما يصوم الإنسان 30 يوما؛ تحدث تنقية للجسد مع التخلص من التدخين والتخسيس وإعادة ترتيب الغذاء وعمل القلب".


وأضاف أن الصائم يستطيع أن يفقد 4 كيلو في شهر رمضان، مضيفا: 'الناس الي لما الأذان يأذن بياخدوا السيجارة مع القهوة.. هذا يساوى أزمة قلبية فهي أخطر سيجارة'.

 

وأوضح عميد معهد القلب الأسبق، أنه من الأفضل أن يفطر الصائم على تمرتين وماء، فالتمر لا يرفع السكر، وبعد الانتهاء من الصلاة؛ يأخذ وجبته الرئيسية التي تتكون من بروتين نبات أو حيواني، وخضراوات وسلطة، وقطع من الفاكهة سواء تفاح أو برتقال.

 

جمال شعبان

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