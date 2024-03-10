جمال شعبان: العرق سوس خطر في رمضان.. وكباية اللبن مفيدة للجسم |فيديو

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عدة نصائح للمواطنين بشأن صيام شهر رمضان.

وقال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "كل الأطعمة النباتية مفيدة للجسم، وأفضل من اللحوم خاصة لو تم الإفراط فيها".

وأضاف "العرق سوس خطر في رمضان لمرضى اختلال الكهرباء بالقلب، وهبوط القلب، ونهجان القلب، متيحا كميات قليلة فقط من العرق سوس خلال رمضان".

وأوضح: كباية اللبن مفيدة جدا للجسم على مائدة الطعام وخاصة في السحور، وأنصح باللبن كامل الدسم، ومرض السكر الوراثي يعني البنكرياس لا يفرز الأنسولين للجسم".

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، موقف مريض السكر من الصيام في شهر رمضان.

وقال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مريض السكر الذي يعتمد على الأنسولين عليه الإفطار وإلا سيتعرض للخطر حال الصيام".

وأضاف: "أحيانا انخفاض السكر يكون خطرا شديدا على مريض السكر أكثر من ارتفاعه، ولخبطة الأملاح والبوتاسيوم تشكل خطرا على مريض الكلى، والسكر مرض شريان تاجي قلبي".

