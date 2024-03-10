هل يصوم مريض السكر؟.. تحذير عاجل من جمال شعبان| فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، موقف مريض السكر من الصيام في شهر رمضان.

وقال “شعبان”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "مريض السكر الذي يعتمد على الأنسولين عليه الإفطار وإلا سيتعرض للخطر حال الصيام".

وأضاف عميد معهد القلب السابق "أحيانا انخفاض السكر يكون خطرا شديدا على مريض السكر أكثر من ارتفاعه، ولخبطة الأملاح والبوتاسيوم تشكل خطرا على مريض الكلى، والسكر مرض شريان تاجي قلبي".

وتابع "السكر والضغط والكوليسترول تشكل مثلث الخطر للجسم، ومريض السكر يتناول دواء الكوليسترول مباشرة دون تحليل".

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