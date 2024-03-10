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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جمال شعبان يكشف عن فوائد غير متوقعة للصيام

جمال شعبان
جمال شعبان

هنأ الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، متابعيه، عبر حسابه على “فيس بوك”، بحلول شهر رمضان الكريم.

وكشف شعبان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوائد غير متوقعة للصيام.

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فوائد الصيام

١- عندما تصوم ، تنخفض مستويات الأنسولين ويزداد هرمون النمو البشري (HGH). تبدأ خلاياك أيضًا عمليات إصلاح خلوية مهمة وتغير الجينات التي تعبر عنها.

٢- يساعدك الصيام المتقطع على تناول سعرات حرارية أقل مع زيادة عملية التمثيل الغذائي بشكل طفيف. إنها أداة فعالة للغاية لفقدان الوزن والدهون من الأحشاء.

٣- يمكن أن يقلل الصيام المتقطع من مقاومة الانسولين ويخفض مستويات السكر في الدم ، على الأقل لدى الرجال.

٤-تشير الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يقلل أضرار الأكسدة والالتهابات في الجسم. ويجب أن يكون لهذا فوائد ضد الشيخوخة وتطور العديد من الأمراض.

٥-تشير الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يقلل العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب ، مثل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وعلامات الالتهاب.

٦- يطلق الصيام مسارًا تفاعليا يسمى الالتهام الذاتي، والذي يزيل المخلفات من الخلايا "autophagy". 

٧- لقد ثبت أن الصيام المتقطع يساعد في الوقاية من السرطان في الدراسات التي أجريت على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية. أظهرت الأبحاث التي أجريت على البشر أنه يمكن أن يساعد في تقليل الآثار الجانبية الناجمة عن العلاج الكيميائي.

٨-قد يكون للصيام المتقطع فوائد مهمة لصحة المخ. قد يزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة ويحمي المخ من التلف.

٩-تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الصيام المتقطع قد يكون وقائيًا من الأمراض الشيخوخة العصبية مثل مرض الزهايمر.

١٠- التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في الأحشاء 

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