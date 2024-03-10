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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شقة بدل قصر.. سيدة تتهم زوجها بالبخل لسبب صادم

شقة بدلا من قصر..
شقة بدلا من قصر.. زوجة تتهم زوجها بالبخل لسبب صادم

جميعنا يستمتع بهدية صغيرة أو رمز تقدير بين الحين والآخر من شريكنا سواء كان ذلك كوبًا من الشاي في الصباح أو باقة من الزهور.. لكن إحدى السيدات شعرت بالانزعاج الشديد بعد أن رفض زوجها منحها منزلًا.

شكت امرأة زوجها المليونير، لأنها كانت تتوقع الهدية الباهظة مقابل ولادة ابنتهما، فقامت بتفصيل العديد من الهدايا التي تلقتها بالفعل وشعرت بالتجاهل لأنها لم تحصل على قصر.

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شاركت ليندا أندرادي كيف تعتقد أن اكتئاب ما بعد الولادة "حقيقي للغاية" وادعت أن زوجها تركها دون هدية مناسبة لعملها الشاق في الولادة.

قالت ليندا "أعاني من اكتئاب ما بعد الولادة حقيقي للغاية، لقد أنجبت بالفعل طفلًا، ومن ثم فإن هرموناتك عشوائية، خاصة إذا كان لديك طفل مع رجل مفلس.

عادةً ما تكون الهدية المدفوعة هدية تتلقاها الأم الجديدة عند الولادة، لكن ليندا لم تعجبها لأن زوجها اشترى لها "شقة" بدلاً من قصر كانت تريده بشكل مثالي.

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