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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ملايين الدولارات| ممثل محترف يلجأ للتسوّل.. لهذا السبب

دولارات
دولارات

غالبًا ما يعمل الأشخاص في الخارج الذين لا يتمتعون بثروة مالية في وظائف غريبة لكسب لقمة العيش، وفي ظل الظروف الصعبة، يلجأ البعض إلى التسول في الشوارع لكسب بعض المال. 

ووفقا لموقع news 18، على مدى السنوات الـ 12 الماضية، كان ممثل صيني محترف يُدعى لو جينغانغ يكسب المال عن طريق التسول في مكان شعبي ومزدحم، حيث يجمع المال والطعام والشراب أحيانًا من ذوي القلوب الطيبة. 

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نظرة واحدة إليه وسوف تعتقد أنه ليس سوى متسول فقير، ومع ذلك، فإن مهاراته التمثيلية الممتازة هي التي تجعله رائعًا في وظيفته وتساعده على كسب رزقه.

«لو» هو ممثل محترف يعمل في التسول في منطقة حديقة Qingming Shanghe ذات المناظر الخلابة في مقاطعة Henan الصينية على مدار الـ 12 عامًا الماضية، فيغطي وجهه بالتراب، ويلبس وجها حزينا، ويلبس ملابس محتشمة مع قليل من البلى، لقد صقل حرفة التسول للتأكد من أن السائحين يشفقون على وضعه ويفرغون جيوبهم له، ومع ذلك، فهو في الواقع ليس فقيرًا على الإطلاق حيث جمع ملايين الدولارات.

ممثل صيني
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