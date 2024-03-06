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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعد عنها فورا .. 3 أطعمة تزيد من الشيخوخة

الشيخوخة
الشيخوخة

كشف عالم الأعصاب روبرت لوف، المتخصص في مرض الزهايمر، عن ثلاثة أطعمة شهيرة يمكن أن تسرع الشيخوخة.

وقال في حديثه لمتابعيه البالغ عددهم مليوني شخص على تيك توك "تجنبوا هذه الأطعمة الثلاثة لأنها تزيد من الشيخوخة".

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 أطعمة تسرع الشيخوخة

اللحوم المشوية

وحذر من أن اللحوم المشوية لأنها يمكن أن تزيد الالتهابات في الجسم، يعد الالتهاب سببًا رئيسيًا للشيخوخة ويسرع الشيخوخة بشكل كبير.

السكريات

كما حذر من تناول السكر يزيد من زيادة الوزن، يزيد السكر من الالتهاب، وهو ما تحدثنا عنه للتو، والالتهاب هو أحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة.

الأطعمة المقلية

وقال، الأطعمة المقلية غالبا ما تكون غنية بالكربوهيدرات، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يزيد الالتهاب.

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