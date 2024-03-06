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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير .. علامة غير متوقعة تشير إلى إصابتك بالقاتل الصامت

الكولسترول
الكولسترول

على الرغم من أن الدهون ليست كلها سيئة لأن بعضها يوفر الطاقة ويضمن أن كل شيء يعمل بشكل صحيح في جسمك، إلا أن بعض الدهون - مثل الكوليسترول - يمكن أن تشكل خطراً على الصحة وغالبًا ما يطلق عليه اسم القاتل الصامت، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى إحداث فوضى في شرايينك، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

في الواقع، يؤدي الكولسترول "الضار" إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية ويجب أن يكون أقل من 130 ملجم / ديسيلتر وذلك وفقا لموقع اكسبريس البريطاني.

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من ناحية أخرى، فإن البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) هو عكس ذلك، والمعروف باسم الكوليسترول "الجيد"، ويقلل من احتمالية الإصابة بمشاكل في القلب والدورة الدموية، يتراوح مستوى الكوليسترول الجيد من 140 إلى 200 ملجم/ديسيلتر؛ ولكن إذا وصلت إلى 300، فإن خطر الإصابة بالنوبات القلبية يمكن أن يتضاعف.

حذر خبراء الصحة من أن الكتل والنتوءات الموجودة تحت الجلد يمكن أن تكون علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل خطير، وفقًا لصحيفة ميرور .

وعندما يحدث هذا، تتشكل رواسب الدهون في الأوتار والجلد، ويمكن أن تسبب آلامًا شديدة في المعدة بسبب تضخم الكبد أو الطحال. 

ومما يثير القلق أن وجود الكثير من الكوليسترول في الدم يمكن أن يسبب تراكم المادة الدهنية في الشرايين، مما يؤدي إلى انسدادها، وهذا يشكل خطرا كبيرا لمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية.

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