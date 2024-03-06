سعرها وصل 1000 جنيه .. طريقة فعالة لتخزين القهوة

ارتفعت أسعار البن الفترة الماضية بشكل كبير، وقد يصل الكيلو بألف جنيه، وإذا كانت القهوة جزءًا من طقوسك الصباحية، فإن ارتفاع الأسعار قد يؤثر على مزاجك بالسلب، لذلك يمكن تخزين القهوة سواء بن أو مطحونة .

وفقا لموقع مارثا ستيوارت البريطاني، تبدأ القهوة في فقدان نكهتها بشكل ملحوظ بعد حوالي أسبوعين بعد فتحها، تحتوي حبوب القهوة على كمية معينة من الزيت، والتي يمكن أن تتعفن بعد فترات طويلة من الزمن، في ظل ظروف سيئة من الطقس.

ووفقًا للخبراء في جامعة ولاية أوهايو ، يجب استخدام كيس حبوب القهوة غير المفتوح والمحكم الغلق في غضون عامين، بمجرد فتح كيس حبوب القهوة، فإنه سينتج فناجين مثالية خلال أسبوع إلى أسبوعين.

طريقة تخزين القهوة

التخزين المناسب هو أهم التفاصيل فيما يتعلق بالحفاظ على القهوة طازجة، وهذا يعني إبعاد الهواء والرطوبة والحرارة والضوء، والتي تؤثر جميعها على النكهة والطعم، إذا كان لديك عبوات محكمة الغلق ومفرغة من الهواء، فإن الفريزر هو خيارك الأفضل".

وللحصول على أفضل نكهة، قم بطحن حبوب القهوة قبل تحضير الكوب مباشرة، ولكن إذا قمت بشراء قهوة مطحونة، فسوف تبقى صالحة لمدة عام تقريبًا دون فتحها.