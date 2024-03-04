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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتلاحق على الخير .. الأبراج الأكثر حظا في مارس 2024

الأبراج الأكثر حظا
الأبراج الأكثر حظا في مارس

بدأ شهر مارس 2024 وتغيرت معه حياة جميع المواليد، البعض للأسوأ والبعض الآخر للأفضل، وذلك بناء على حركة الكواكب وتواجد القمر الجديد.

الابراج الأكثر حظا في شهر مارس 2024

نستعرض في هذا التقرير الابراج الأكثر حظا في مارس 2024.

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برج الحمل 

مع وجود القمر الجديد في برج الحوت، قد يشعر أفراد برج الحمل بموجة من الإلهام والوضوح والصحة الجيدة، مما يمهد الطريق لبدايات جديدة وبدايات جديدة، تمثل الأقمار الجديدة بدايات جديدة وفرصًا لتحديد النوايا، بالنسبة إلى برج الحمل، وهو علامة مرتبطة بالمبادرة والعمل، سيوفر هذا القمر الجديد دفعة قوية من الطاقة لبدء مشاريع أو أهداف أو مشاريع جديدة.

برج الميزان

يمكن أن يجلب الشعور بالحرية والانفتاح على علاقات برج الميزان، قد يشعر مواليد برج الميزان بميل أكبر لتبني أساليب غير تقليدية أو تقدمية في الحب والشراكة في الثامن من مارس، مما يعزز قدرًا أكبر من المساواة والاستقلالية في علاقاتهم.

برج الأسد

 يمكن أن تزيد من ثقة الأسد الطبيعية وجاذبيته، قد يشعر برج الأسد بصحة جيدة جدا في مارس، ويشعر بإحساس قوي بالثقة بالنفس والتمكين في هذا اليوم، مما يجعله وقتًا مثاليًا لاتخاذ إجراءات جريئة ومتابعة أهدافهم وتأكيد صفاتهم القيادية.

برج العذراء

سيختبر برج العذراء إحساسًا متزايدًا بالحدس والمعرفة الداخلية في مارس، وهذا يمكن أن يساعدهم على الثقة بغرائزهم واتخاذ القرارات بناءً على رؤى أعمق بدلاً من التحليل المنطقي البحت.

الأبراج الابراج الاكثر حظا برج الحمل برج العذراء برج الميزان برج الحوت شهر مارس 2024

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