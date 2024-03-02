فستان خطيبة مسلم مسروق .. هجوم حاد على السوشيال ميديا

احتفل مطرب المهرجانات مسلم ليلة أمس بخطوبته من فتاة خارج الوسط الفني مع الأهل والأصدقاء ومجموعة من مشاهير الفن.

وكتب مسلم على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، « انهاردا بجد عرفت ان نهاية 2023 أجمل نهاية بالنسبة ليا ‏وأصبحت أجمل إنسانة في حياتي اللي ربنا كرمني بيها بعد تعب كبير ومشاكل كتير في حياتي بحبك جدا وربنا ياخليكي ليا ونفضل سند لي بعض وضهر جامد يا اجمل يارا».

فستان خطيبة مسلم

وخطفت خطيبة مسلم الأنظار بإطلالتها في الخطوبة، مرتدية فستان باللون البيج مطرز بالكامل مكشوف من اليدين والساقين بدون بطانة مزين باللؤلؤ الأبيض.

وعلى الفور تداول رواد السوشيال ميديا صور فستان خطيبة مسلم، وذلك بعد نشر مصمم الأزياء الشهير اسلام سعد صور للعروسين عيني علي الكاريزما، خطوبه مسلم ويارا، وفيديو يتضح فيه أنه مصمم فستان الخطوبة.

خطوبة مسلم

وشن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على مصمم الأزياء وذلك بعد تداول صور لنفس الفستان على عارضة أزياء أجنبيه، وذلك دليل على نسخ للفستان وليس تصميمه من جديد.