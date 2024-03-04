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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض داليا مصطفى .. تعرف على الأعراض الخفية

داليا مصطفى
داليا مصطفى

أعلنت الفنانة داليا مصطفى عن إصابتها بمرض السكري اليوم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت داليا مصطفى في فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، «أنا عندى سكر مش مكسوفة يمكن ربنا عمل كده علشان يحمينا من شيء أخطر وأكبر والحمد الله علي كل شيء وفخورة بنفسي مهما كنت».

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أعراض مرض السكري

يوجد بعض الأعراض التي تشير بالسكري عن طريق الأسنان، و هي: جفاف الفم، تقرحات و فطريات بالفم، التهاب حاد باللثة و تخلخل بالأسنان.

ويمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة علامة على الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا لدرجة أنه يبدأ في التحول إلى حامضي.

السكري أعراض مرض السكر اعراض مرض السكري تخلخل بالأسنان رائحة الفم الكريهة داليا مصطفي

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