مرض داليا مصطفى .. تعرف على الأعراض الخفية

أعلنت الفنانة داليا مصطفى عن إصابتها بمرض السكري اليوم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت داليا مصطفى في فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، «أنا عندى سكر مش مكسوفة يمكن ربنا عمل كده علشان يحمينا من شيء أخطر وأكبر والحمد الله علي كل شيء وفخورة بنفسي مهما كنت».

أعراض مرض السكري

يوجد بعض الأعراض التي تشير بالسكري عن طريق الأسنان، و هي: جفاف الفم، تقرحات و فطريات بالفم، التهاب حاد باللثة و تخلخل بالأسنان.

ويمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة علامة على الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا لدرجة أنه يبدأ في التحول إلى حامضي.