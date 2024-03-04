عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أناقتها بإطلالة شتوية

أسما ابراهيم
أسما ابراهيم

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم صورة جديدة من ميلانو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وتألقت أسما إبراهيم بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية فستان قصير باللون الأسود، مع شراب كلون أسود، ونسقت معها البالطو الجملي القصير فوق الركبة.

فستان ضيق .. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

تي شيرت شبيكة .. مسلم يثير الجدل بعد خطوبته

وانتعلت أسما إبراهيم حذاء رياضي باللون الأبيض، وحملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود الأنيق.

 

واعتمدت أسما إبراهيم على تسريحة شعر بسيطة، وارتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم، وبرزت جمالها بمكياج ناعم، حيث اختارت اللون الأحمر في الشفاه، والبلاشر البينك على الوجنتين والهايلايتر اللامع الخفيف.

أسما إبراهيم أخبار أسما إبراهيم إطلالات أسما إبراهيم إطلالة أسماء إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

ضحية سائق أوبر .. مصدر يكشف تطورات حالة حبيبة الشماع الصحية

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

موضوعات متعلقة

فستان ضيق .. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

تي شيرت شبيكة .. مسلم يثير الجدل بعد خطوبته

فستان مكشوف.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

كبروا أوي.. أبطال العشق الممنوع بعد 16 سنة من عرض المسلسل

إطلالة جريئة.. أسما شريف منير تثير الجدل من دهب

بالأحمر الجرئ.. ابنة محمد فؤاد تخطف الأنظار في عقد قران شقيقها

فستان خطيبة مسلم مسروق .. هجوم حاد على السوشيال ميديا

مجوهرات لافتة .. حنان مطاوع تبرز رشاقتها بإطلالة أنيقة

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بإجراء تحقيقات بشأن الأخبار الكاذبة المتعلقة بوفاة طالبة جامعة العريش

EECA EXPO 2024.. الشركات الليبية ترصد 5 مليارات دولار للاستثمار في مصر

لحظة النطق بإعدام مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت بقضية أحداث المنصة|فيديو

المحكمة العليا الأمريكية تعلن أهلية ترامب للانتخابات التمهيدية بولاية كولورادو

إعلام عبري: إصابة نتنياهو بمرض يجبره على المكوث في المنزل.. تفاصيل

نجم "الأحمر" يفرض شروطه|محمد عبدالمنعم يَحرِج كبرياء الأهلي.. وحقيقة عروض فرنسا والبرتغال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أناقتها بإطلالة شتوية

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

فستان لافت.. مي عمر تجذب الأنظار من الرياض

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ