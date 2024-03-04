فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أناقتها بإطلالة شتوية

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم صورة جديدة من ميلانو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتألقت أسما إبراهيم بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية فستان قصير باللون الأسود، مع شراب كلون أسود، ونسقت معها البالطو الجملي القصير فوق الركبة.

وانتعلت أسما إبراهيم حذاء رياضي باللون الأبيض، وحملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود الأنيق.

واعتمدت أسما إبراهيم على تسريحة شعر بسيطة، وارتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم، وبرزت جمالها بمكياج ناعم، حيث اختارت اللون الأحمر في الشفاه، والبلاشر البينك على الوجنتين والهايلايتر اللامع الخفيف.