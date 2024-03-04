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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان ضيق .. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت نسرين طافش على الفيديو، من كواليس برنامج بوستر مسلسل بدون مقابل.

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وخطفت نسرين طافش الأنظار بإطلالة تبرز انوثتها، مرتدية فستان ضيق جدا باللون الأسود والأصفر بقماش الستان، يكشف عن قوامها الرشيق.

وانتعلت نسرين طافش حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود لاستكمال اطلالتها الأنيقة، كما تركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتف وذلك من انامل مصفف الشعر هيثم دهب.

ومن الناحية الجمالية، اختارت خبير التجميل أحمد شوقي، حيث وضعت المكياج الناعم المعتمد على الألوان البنية والترابية بطريقة لافتة.

نسرين طافش 
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