حظهم وحش.. 4 أبراج تعاني صحيا وماديا في مارس 2024

بعض الأبراج لديها كل الحظ، ويتساءل مواليد أبراج آخرون لماذا يبدو أن لا شيء ينجح معهم، ولماذا يتم التعامل معهم بهذا السوء، ولماذا لا يمكنهم الحصول على استراحة أبدًا.

الأبراج الأقل حظا

فيما يلي الأبراج التي تشعر أنها الأقل حظًا في دائرة الأبراج في شهر مارس 2024.

برج الثور

تشعر أنك سيئ الحظ لأنه لم يكن هناك شيء يسير في طريقك مؤخرًا، كلما شعرت أن الأمور بدأت تتحسن أخيرًا، ستظهر عقبة جديدة وتسبب لك المتاعب، على الرغم من أنك قد تشعر بأنك تفشل مرارًا وتكرارًا، إلا أنك بحاجة إلى أن تتذكر أن هذا العالم ليس في الواقع ضدك.

برج الجوزاء

تشعر أنك غير محظوظ لأنه بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتك، وبغض النظر عن مقدار الجهد الذي تبذله في علاقاتك أو صداقاتك أو أحلامك المهنية، فإنك تستمر في مواجهة العقبات، ينتهي بك الأمر إلى الحصول على مزيد من التوتر المتراكم على طبقك.

برج العقرب

تشعر أنك غير محظوظ لأنه يبدو أن كل من حولك يزدهرون بينما تستمر في التعثر مرارًا وتكرارًا، لكن لا يمكنك مقارنة رحلتك بالأشخاص المحيطين بك، هناك أشخاص في محيطك يمرون بنفس القدر من المصاعب التي تمر بها، لكنهم لا يشاركونها مع العالم، لذلك ليس لديك أي فكرة أنهم في نفس القارب مثلك.

برج الدلو

لا يجب أن تفترض أن كل شيء سيء يمكن أن يحدث لك سيحدث لك، على الرغم من أنك قد تشعر بالعجز في هذه اللحظة، فمن الممكن تمامًا أن تصنع حظك بنفسك، استمر في وضع نفسك هناك، واستمر في اغتنام الفرصة لنفسك، واستمر في الدفع نحو تحقيق أحلامك، لا تدع القليل من الحظ السيئ يقنعك بأنك لست موهوبًا أو ذكيًا بما يكفي للحصول على ما تريد.