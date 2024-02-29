برج القوس .. حظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024: فرص تطرق بابك

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024

استكشاف المشكلات المتعلقة بالرومانسية وإصلاحها بعناية، لا ينبغي اتخاذ أي قرارات مالية كبيرة اليوم طالما أن الصحة ستكون طبيعية، النجاح المهني سيكون هناك أيضًا.

توقعات برج القوس في الحب

من الحكمة إعطاء مساحة شخصية أكبر للشريك، يفضل حبيبك اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الزواج ويمكنك أيضًا مناقشة الأمر مع الوالدين اليوم.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد يصاب الطلاب بكدمات أثناء اللعب، يجب على النساء العاملات في المطبخ توخي الحذر بشأن الجروح والحروق الطفيفة، قد يشعر كبار السن بإحساس حارق ويجب عليهم استشارة الطبيب.

برج القوس وحظك اليوم في العمل

يمكن لأولئك الذين يحرصون على ترك الوظيفة ترك الورقة لأن الفرص الجديدة ستطرق الباب قبل انتهاء اليوم، سيكون مؤلفو النصوص والمصممون ورسامي الرسوم المتحركة ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات محظوظين بالفوز بجوائز من العملاء الأجانب.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

كن حذرا بشأن النفقات، لا تبالغ في الإنفاق على الرفاهية اليوم، تجنب الاستثمارات واسعة النطاق اليوم، خاصة في أعمال المضاربة لأنك لا ترغب في المخاطرة.