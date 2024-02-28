لوك طبيعي.. ياسمين صبري تبرز جمالها بإطلالة ناعمة

نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو جديد عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ياسمين صبري على الفيديو صباح البركة.

واستعرضت ياسمين صبري جمالها في الفيديو عبر الانستجرام بإطلالة ناعمة باللون الأبيض الجذاب، خطفت بها الأنظار.

وبرزت ياسمين صبري جمالها الطبيعي ببعض اللمسات الهادئة، حيث وضعت احمر الشفاه الهادئ باللون الروز واكتفت بهذا دون وضع اي نوع من مستحضرات التجميل.

واستكملت ياسمين صبري جمالها الطبيعي بتسريحة شعر بسيطة للخلف دون تكلف، مع ارتداء العقد الثمين في الرقبة مع الأقراط الرقيقة في الآذن يبرز أناقتها اللافتة.