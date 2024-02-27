نوال الزغبي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نوال الزغبي بإطلالة بسيطة، مرتدية بلوزة باللون الاسود مطرز من منطقة الرقبة، ذات الأكمام المنفوشة الشيفون.

وبرزت نوال الزغبي جمالها الساحر بلمسات جماليه ناعمة، حيث اختارت المكياج الهادئ كاللون البني والليب جلوس في الشفاه، مع الايشادو البني الفاتح ورسم الحواجب بطريقة بسيطة.

ورفعت خصلات الشعر البني لأعلى بطريقة الذيل حصان، وخطفت نوال الزغبي الأنظار في احدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي عبر انستجرام.