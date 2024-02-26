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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مجوهرات ملفتة.. جوري بكر تستعرض أناقتها بإطلالة كلاسيكية

جوري بكر
جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت جوري بكر الأنظار بإطلالة جديدة، مرتدية بدلة كلاسيكية باللون الاسود مع توب أسود، وحزام عريض على منطقة الخصر به فصوص فضية، وتزينت الأكمام بالريش.

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ولفتت جوري بكر الأنظار بإرتداء الأقراط كبيرة الحجم في الأذن، كما اعتمدت على وضع المكياج الناعم فاختارت اللون البني في الشفاه والايشادو بالالوان الداكنة مع رسم الحواجب بشكل عريض.

وفضلت جوري بكري أن تترك خصلات شعرها الأسود الناعم منسدلا بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف دون وضع اي نوع من الاكسسوارات.

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