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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صورة جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت جورجينا رودريجيز الجدل بإطلالة غير متوقعة، مرتدية بلوزة ستان بينك كت، مع وضع الطرحة أعلى الشعر من ماركة شانيل باللون الروز الهادئ.

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وحملت جورجينا رودريجيز حقيبة متوسطة الحجم باللون الأسود على احدث صيحات الموضة من ماركة شانيل أيضا.

واعتمدت جورجينا رودريجيز على المكياج الهادئ البسيط فاختارت اللون اللبني الليب جلوس في الشفاه مع القليل مع البلاشر على الوجنتين.

ونسقت جورجينا مع إطلالتها ساعة ثمينة مع ارتداء خاتم قيم في اليد.

جورجينا رودريجيز 
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