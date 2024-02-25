سعره خرافي .. فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان يضعها بمأزق

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في لبنان ليلة أمس السبت، وخطفت الأنظار من خلال إطلالة مثيرة للجدل.

وتألقت شيرين عبد الوهاب بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان أسود مجسم وشبيكة بالأسود والفضي، ووضعها الفستان في مأزق بسبب البطانة لتغطية الأجزاء الشفافة من الفستان.

وجاء فستان شيرين عبد الوهاب في حفل لبنان من تصميم دار الأزياء العالمية tom ford، وقد وصل سعره 9000 جنيه استرليني اي حوالي 280 الف جنيه.

واعتمدت شيرين عبد الوهاب على اللمسات الجمالية الصارخة، حيث وضعت المكياج الناعم المعتمد على الألوان الفاتحة مثل البينك والموف ورسم العين بطريقة بسيطة.

وفضلت شيرين عبد الوهاب أن تترك خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة تبرز جمالها في أحدث ظهور.

شيرين عبد الوهاب