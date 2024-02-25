توب شبيكة .. شيرين عبد الوهاب تثير ضجة بفيديو أغنية كدابة

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تغني اغنية كدابة للفنان حسام حبيب.

وأثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، وتألقت خلال الفيديو بإطلالة جذابة مرتدية توب شبيكة باللون الاسود يبرز جمالها.

واعتمدت شيرين عبد الوهاب على اللمسات الجمالية الصارخة، حيث وضعت المكياج الناعم المعتمد على الألوان الفاتحة مثل البينك والموف ورسم العين بطريقة بسيطة.

وفضلت شيرين عبد الوهاب أن تترك خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة تبرز جمالها في أحدث ظهور.