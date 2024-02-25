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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أوف شولدر .. نور الزاهد بإطلالة كاجوال تشعل السوشيال ميديا

نور الزاهد
نور الزاهد

نشرت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نور الزاهد بإطلالة جذابة، مرتدية توب باللون الأبيض بتصميم الأوف شولدر ذات الأكمام الواسعة، ونسقت معه بنطال جينز كاجوال، والتقطت صورة في المرآة.

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نور الزاهد على المكياج الناعم فاختارت الألوان الزاهية مثل البينك في الشفاه والروز كبلاشر وايشادو.

وتركت نور الزاهد خصلات شعرها الأسود الناعم منسدلا بطريقة بسيطة أعلى الكتف مما خطفت الأنظار على السوشيال ميديا.

نور الزاهد
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