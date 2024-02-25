ابنتها السبب| أصالة قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد الفرق

تداول رواد السوشيال ميديا صورًا للفنانة أصالة قبل وبعد عمليات التجميل، مختلفة الملامح والمكياج.

وأثارت الفنانة أصالة الجدل مؤخراً بسبب تغيير شكلها وملامحها، حيث علق الجمهور «صغرت سنين كتير»، وعلق البعض الآخر «أن بنتها السبب لأنها دكتورة جلدية وتجميل».

ووضع الجمهور صورة للفنانة أصالة قبل وبعد عمليات التجميل توضح الفرق الكبير بينهما، حيث ظهرت في الصورة الأولى بملامح كبيرة الحجم ومكياج باهت وحواجب وشفايف رفيعة.

أما الصورة الجديدة، فواضح لها الحواجب العريضة مع الشفاه الممتلئة، والمكياج الناعم، مع دق الحسنة على أحد الجوانب في الوجه.