بالروب.. شقيقة كهربا تخطف الأنظار في تجهيزات حفل زفافها

نشرت دينا راغب خبيرة التجميل الشهيرة مجموعة فيديوهات وصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام من تجهيزات حفل شقيقة لاعب الأهلي محمود كهربا.

وخطفت شقيقة كهربا الأنظار قبل حفل الزفاف، حيث ظهرت بالروب الأبيض وتوب وبنطلون ابيض تحمل اسم bride، وذلك أثناء تجهيزات قبل الزفاف في أحد الفنادق.

واختارت شقيقة كهربا اللمسات الجمالية الناعمة بأنامل خبيرة التجميل دينا راغب، حيث فضلت وضع المكياج الجذاب بألوان ترابية والهايلايتر اللامع.

وفضلت شقيقة كهربا تسريحة شعر بسيطة واعتيادية، حيث تركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ساحرة، ووضع التاج الملكي أعلى الرأس وطرحة الفستان المطرزة.

وارتدت شقيقة كهربا المجوهرات اللافتة، مرتدية عقد في الرقبة والاقراط في الأذن وخاتم رقيق في اليد.

شقيقة كهربا أثناء تجهيزات حفل الزفاف