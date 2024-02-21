لو كلت فول أموت.. معلومات صادمة عن مرض شريف عامر

صدم الإعلامي شريف عامر متابعيه، بعد الحديث عن معاناته مع مرض نادر يتسبب في الوفاة حال تناوله الفول أو الطعمية.

وقال عامر خلال برنامجه يحدث في مصر، « أنا مريض بتكسير كريات الدم، لو كلت فول أو طعمية أموت»، مما أثار حالة من الحزن على صفحات السوشيال ميديا عقب هذا التصريح.

مرض تكسير كرات الدم

تكسير كرات الدم أو فقر الدم الانحلالي هو اضطراب في الدم يحدث عادةً عندما تتحلل خلايا الدم الحمراء أو تموت بشكل أسرع من قدرة الجسم على استبدالها بخلايا دم جديدة.

قد يصاب الأشخاص بفقر الدم الانحلالي أو تكسير كرات الدم عن طريق وراثة الحالات الوراثية التي تسبب فقر الدم، وبعض أنواع العدوى، وبعض الأدوية.

هناك العديد من أنواع فقر الدم المختلفة، يحدث فقر الدم الانحلالي عندما تتحلل خلايا الدم الحمراء أو تموت بشكل أسرع من المعتاد، تعيش خلايا الدم الحمراء عادة لمدة 120 يومًا تقريبًا، عندما تتحلل أو تموت في وقت أقرب من ذلك، لا يتوفر لدى نخاع العظم الوقت الكافي لإنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الجديدة، مما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء لديك.

أعراض مرض تكسير كرات الدم

ضيق التنفس

الدوخة

ضربات القلب السريعة

تضخم الكبد

انخفاض ضغط الدم

أطعمة ممنوعة لمرضى تكسير كرات الدم

السمسم

الطعمية

البقوليات

الفول بأنواعه

مصدر المعلومات

كليفلاند كلينك