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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

أمير عيد
أمير عيد

تصدر الفنان أمير عيد وزوجته ليلى الفاروق، مؤشرات البحث جوجل عقب أنباء الطلاق خلال الأيام القليلة الماضية، والتي لم ينفى اي منهما هذا الخبر.

واعتاد أمير عيد على الظهور دائماً باستايل ثابت، حيث يميل إلى ارتداء القبعة والملابس الكاجوال مع ظهور التاتو على اليد، سواء في البرامج التليفزيونية أو الحفلات أو جلسات تصوير على السوشيال ميديا.

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وآثار امير عيد الجدل بجلسات تصوير عديدة بسبب ظهوره باكثر من تاتو في الجسم.

وسخر الجمهور من أمير عيد بعد أنباء طلاقه من ليلى الفاروق بسبب عدة الأغاني التي قام بغنائها لزوجته منذ بداية مشواره ومن أبرزها «ليلى، هكون لها طبعا امير ».

أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
أمير عيد
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