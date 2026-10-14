نجم الأهلي السابق: الزمالك أصدر «بيان التحكيم» لإبعاد الجماهير عن السبب الحقيقي للأزمة

شنّ عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، هجومًا على بعض جماهير الزمالك بسبب تشكيكهم في أحقية الأهلي بألقابه في الدوري المصري الممتاز، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وقال عبدالرحمن إن بعض مشجعي الزمالك يرددون أن ألقاب الدوري الـ45 التي حققها الأهلي ليست مستحقة، منتقدًا موقف النادي الأبيض من ملف التحكيم.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن بيان الزمالك بشأن الأخطاء التحكيمية جاء، من وجهة نظره، لصرف انتباه الجماهير عن الأسباب الحقيقية للمشكلات التي يعاني منها النادي، مشيرًا إلى كثرة البيانات الصادرة عن القلعة البيضاء.