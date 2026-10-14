نجم الأهلي السابق يهاجم مبررات الزمالك بعد الإخفاق: أين أزمة القيد وقت التتويج؟

شنّ عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، هجومًا على بعض الأصوات التي تتحدث عن ظروف نادي الزمالك، معتبرًا أن هناك تناقضًا في تقييم نتائج الفريق بين فترات النجاح والإخفاق، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأشار عبدالرحمن إلى أن البعض يصف مسؤولي الزمالك بالعباقرة حال التتويج بلقب الدوري، بينما يلجأ إلى أزمة القيد لتبرير الإخفاق عند خسارة البطولة.

وتساءل نجم الأهلي السابق بسخرية عن كيفية تتويج الزمالك بالدوري في ظل الظروف التي يتحدث عنها البعض، مؤكدًا ضرورة توحيد معايير تقييم النتائج وعدم استخدام المبررات بصورة انتقائية.